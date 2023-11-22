Гололед и метели: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкортостане

«23.11.2023 года на территории республики Башкортостан мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель. Ночью местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Местами порывы до 15-20 м/с. На автодорогах ухудшение видимости в снеге, метели до 500-1000 м», – говорится в обращении службы.

Ветер до 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что он может ломать сучья деревьев, идти против ветра будет очень трудно.

МЧС рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптики связывают похолодание с тем, что циклон будет уходить на северо-восток, втягивая в тыловой части холодный арктический воздух.

В Уфе 23 ноября будет до -7° днем, облачно, небольшой снег.