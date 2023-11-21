В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в октябре

В Центробанке ускорение связывают с ростом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также высоким спросом на ряд непродовольственных товаров, который превышал возможности расширения их предложения.

В частности, увеличение расходов производителей и переработчиков мяса привело к подорожанию мяса птицы и свинины и изделий из них – фарша, колбасы и сосисок.

Из-за сокращения импорта и снижения конкуренции отечественные производители яблок стали перекладывать в конечные цены свои возросшие издержки. В результате сезонное снижение стоимости яблок в октябре было меньше, чем год назад.

Подорожанию риса и кофе способствовал неурожай этих культур в основных странах-производителях.

Сохраняющийся высокий спрос на автомобильном рынке привел к ускорению роста цен на новые легковые автомобили и сопутствующие товары – шины, запчасти и так далее. По этой же причине подорожали некоторые бытовые товары длительного пользования – микроволновые печи, стиральные машины, кухонные плиты.

В сфере услуг повысились цены на авиабилеты. Это связано с увеличением издержек авиаперевозчиков на топливо и обслуживание летного парка, а также повышенным спросом на внутренние перелеты.

Подорожание услуг по сезонному обслуживанию автомобиля связали с дефицитом кадров в этой сфере и повышением зарплат для привлечения работников.

Годовая инфляция в ПФО и в России в целом еще выше – 6,4% и 6,7% соответственно.

По прогнозу Банка России, в 2023 году в целом по стране она сложится в диапазоне 7-7,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению инфляции до 4-4,5% в 2024 году.