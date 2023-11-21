В Уфе установили памятник саксофонисту Лео Пеллегрино

В уфимском «Арт-Квадрате» (​Чернышевского, 88) установили памятник джазовому баритон-саксофонисту Леонарду Пеллегрино.

Основатель современной американской группы Too Many Zooz стал известен благодаря своим впечатляющим танцевальным движениями при игре на баритон-саксофоне. Многие видео группы завирусились на YouTube.

Памятник располагается в локации «Сквер», где часто проходят танцевальные и музыкальные мероприятия.

Скульптура выполнена из металла с помощью художественной ковки. Музыкант запечатлен в момент выступления на сцене с саксофоном.

«Мастеру удалось передать в металле движение и эмоции музыканта. Кажется, вот-вот в сквере зазвучит джаз!» – сообщает мэрия города.