Благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» в Уфе завершено на 30%

На площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» (и зданием бывшего кинотеатра «Искра») укладывают тротуарную плитку, прокладывают инженерные сети. Готовность объекта составляет более 30%, все работы, в том числе реконструкция самого фонтана, завершатся в 2024 году.

Также приступили к благоустройству территории Собора Воскресения Христова на улице Комсомольской – эти работы ведутся при поддержке местных предпринимателей.

Кроме того, начали благоустраивать парк имени Мажита Гафури – установили освещение, о котором жители просили около 10 лет, подсветили деревья. В 2024 году запланировано устройство пешеходных тротуаров и малых архитектурных форм.