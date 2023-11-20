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Благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» в Уфе завершено на 30%

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как продвигаются работы на нескольких объектах, приуроченных к празднованию 450-летия города.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

На площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» (и зданием бывшего кинотеатра «Искра») укладывают тротуарную плитку, прокладывают инженерные сети. Готовность объекта составляет более 30%, все работы, в том числе реконструкция самого фонтана, завершатся в 2024 году.

Также приступили к благоустройству территории Собора Воскресения Христова на улице Комсомольской – эти работы ведутся при поддержке местных предпринимателей.

Кроме того, начали благоустраивать парк имени Мажита Гафури – установили освещение, о котором жители просили около 10 лет, подсветили деревья. В 2024 году запланировано устройство пешеходных тротуаров и малых архитектурных форм.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

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