В центре Уфы из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Завтра, 21 ноября, в 10.00 состоится церемония открытия межрегионального мероприятия «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО.

В соревнованиях примут участие команды из 20 субъектов страны.

Также завтра пройдет творческий фестиваль с участием ветеранов СВО и членов их семей из 13 регионов.

22 ноября состоится семинар-совещание по вопросам привлечения ветеранов СВО Приволжском и Уральском федеральном округах к занятиям адаптивной физической культурой и спортом, их физической реабилитации и социальной адаптации в обществе.

В связи с этими мероприятиями будут перекрываться улицы:

– Гоголя (от Коммунистической до Чернышевского) – 21 ноября с 10.00 до 20.00;

– Ленина (от Чернышевского до Кирова) – 22 ноября с 17.00 до 23.00;

– Пушкина (от Цюрупы до Советской) – 22 ноября с 13.00 до 15.30.