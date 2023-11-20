У жительницы Башкортостана конфисковали автомобиль за нетрезвое вождение

В апреле текущего года местная жительница была задержана за управление автомобилем Lifan X50 в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за такой же проступок.

Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, при этом автомобиль не конфискован.

Прокуратура с приговорам не согласилась и потребовала конфисковать автомобиль и обратить его в доход государства. Верховный суд республики с надзорным ведомством согласился.

Недавно мы писали о том, что в Сибае у мужчины по той же причине конфисковали автомобиль Lifan 215800.