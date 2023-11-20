В Башкортостане паркующихся на газонах оштрафовали на 44 млн рублей

Чаще всего в 2023 году штрафовали автовладельцев за парковку на газонах или проезд по ним: за 10 месяцев было составлено около 37,6 тыс. протоколов, что на 56% больше, чем за такой же период в прошлом году.

В общей сложности нарушителей оштрафовали на 44 млн рублей (+91% по сравнению с прошлым годом).

На втором месте – тоже водители, но уже блокирующие подъезд к мусорным площадкам во дворах. Они создают очень много проблем, так как мусоровозы не могут подъехать к контейнерам.

На третьем месте по количеству штрафов – домашние дебоширы.

Подавляющее большинство (81%) правонарушений по республике приходится на Уфу. Их количество выросло на 75% с прошлого года.