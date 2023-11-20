В Башкортостане паркующихся на газонах оштрафовали на 44 млн рублей

Сегодня, 20 ноября, на совещании в правительстве председатель республиканского госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле рассказал о наиболее часто встречающихся нарушениях в этом году.
Чаще всего в 2023 году штрафовали автовладельцев за парковку на газонах или проезд по ним: за 10 месяцев было составлено около 37,6 тыс. протоколов, что на 56% больше, чем за такой же период в прошлом году.
В общей сложности нарушителей оштрафовали на 44 млн рублей (+91% по сравнению с прошлым годом).
На втором месте – тоже водители, но уже блокирующие подъезд к мусорным площадкам во дворах. Они создают очень много проблем, так как мусоровозы не могут подъехать к контейнерам.
На третьем месте по количеству штрафов – домашние дебоширы.
Подавляющее большинство (81%) правонарушений по республике приходится на Уфу. Их количество выросло на 75% с прошлого года.
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