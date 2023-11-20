В Башкортостане изменится размер МРОТ

Минимальный размер оплаты труда – это минимум, который работодатель обязан выплачивать работнику в месяц при отработке нормы.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с первого января 2024 года минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.
Как сообщает Гострудинспекция, с учетом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкортостане, для жителя республики МРОТ составит 22 128 рублей (до вычета НДФЛ). В 2023 году МРОТ был 18 678 рублей.
Стоит также учитывать, что в МРОТ включаются выплаты, начисляемые за работу в пределах нормы рабочего времени и нормальных условиях. То есть оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также во вредных условиях в МРОТ не включается.
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