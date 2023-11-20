В Уфе снова откроется резиденция Деда Мороза

Резиденцию Деда Мороза в прошлом году посетили более 100 тыс. жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов. В этом году она откроется на новом месте.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Торжественное открытие резиденции уфимского Деда Мороза состоится 24 декабря, расположится она теперь в самом центре города – на Горсовете, на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».
«Преобразится и сама новогодняя площадка, будет больше ледяных фигур, иллюминации, активностей. Площадь резиденции станет больше, а вход и выход для удобства будет осуществляться в разные двери. Начали подготовку.
Поддержать своего башкирского коллегу приедет российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он примет участие в праздничном открытии», – сообщил Мавлиев.
График работы:
25-30 декабря – с 16.00 до 20.00;
30 декабря – с 12.00 до 20.00;
31 декабря – с 12.00 до 2.00 первого января;
1-8 января – с 12.00 до 21.00;
9-13 января – с 16.00 до 20.00;
14 января в 14.00 – церемония закрытия.
0+
Комментарии (0)