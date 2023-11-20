В Уфе снова откроется резиденция Деда Мороза

Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Торжественное открытие резиденции уфимского Деда Мороза состоится 24 декабря, расположится она теперь в самом центре города – на Горсовете, на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».

«Преобразится и сама новогодняя площадка, будет больше ледяных фигур, иллюминации, активностей. Площадь резиденции станет больше, а вход и выход для удобства будет осуществляться в разные двери. Начали подготовку.

Поддержать своего башкирского коллегу приедет российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он примет участие в праздничном открытии», – сообщил Мавлиев.

График работы:

25-30 декабря – с 16.00 до 20.00;

30 декабря – с 12.00 до 20.00;

31 декабря – с 12.00 до 2.00 первого января;

1-8 января – с 12.00 до 21.00;

9-13 января – с 16.00 до 20.00;

14 января в 14.00 – церемония закрытия.

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