Кадровые перестановки в правительстве Башкортостана

Салават Кулбахтин назначен начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия. Фактически эту работу Кулбахтин выполнял с ноября прошлого года, но в статусе исполняющего обязанности.

Кроме того, Тимур Мухаметьянов назначен исполняющим обязанности заместителя начальника территориального управления Ространснадзора по ПФО в Башкортостане.

38-летний Мухаметьянов раньше был председателем госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству и начальником отдела международных организаций департамента международного сотрудничества Минтранса РФ.