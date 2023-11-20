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Кадровые перестановки в правительстве Башкортостана

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Новые кадровые назначения анонсировал сегодня, 20 ноября, на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Фото: соцсети Салавата Кулбахтина

Фото: соцсети Салавата Кулбахтина

Фото: соцсети Салавата Кулбахтина

Фото: соцсети Салавата Кулбахтина

Салават Кулбахтин назначен начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия. Фактически эту работу Кулбахтин выполнял с ноября прошлого года, но в статусе исполняющего обязанности.

Кроме того, Тимур Мухаметьянов назначен исполняющим обязанности заместителя начальника территориального управления Ространснадзора по ПФО в Башкортостане.

38-летний Мухаметьянов раньше был председателем госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству и начальником отдела международных организаций департамента международного сотрудничества Минтранса РФ.

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