Кадровые перестановки в правительстве Башкортостана

Новые кадровые назначения анонсировал сегодня, 20 ноября, на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.
Салават Кулбахтин назначен начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия. Фактически эту работу Кулбахтин выполнял с ноября прошлого года, но в статусе исполняющего обязанности.
Кроме того, Тимур Мухаметьянов назначен исполняющим обязанности заместителя начальника территориального управления Ространснадзора по ПФО в Башкортостане.
38-летний Мухаметьянов раньше был председателем госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству и начальником отдела международных организаций департамента международного сотрудничества Минтранса РФ.
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