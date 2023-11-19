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В Уфе похолодает до -13°

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Зима не то что близко – она уже на пороге, самое время достать теплую одежду и начать настраиваться на новогодний лад. Прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет бессолнечной, с резким перепадом температуры к четвергу. Осадки обещают каждый день.

Понедельник, 20 ноября: до -1°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на вторник – -2°, снег.

Вторник, 21 ноября: до +2°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +1°, небольшой дождь со снегом.

Среда, 22 ноября: до +2°, облачно, дождь со снегом, в ночь на четверг – -8°, снег.

Четверг, 23 ноября: до -8°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на пятницу – -13°, без осадков.

Пятница, 24 ноября: до -6°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -6°, снег.

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