В Уфе изменится схема движения транспорта на одной из улиц

Изменение схемы организации дорожного движения связано с переносом контактных сетей электротранспорта на участке от Перспективной до Коммунаров.
Схема: администрация Уфы
Перемены коснется движения по улице Вологодской. С 20 ноября вводится одностороннее движение по каждой из проезжих частей, разделенных трамвайными путями.
В мэрии сообщают, что эта мера призвана улучшить транспортную обстановку и повысить безопасность.
Весь общественный транспорт на этом участке будет ходить иначе. В общей сложности это коснется четырех троллейбусных и 13 автобусных маршрутов.
Троллейбусы:
• №4 («Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал»);
• №9 («ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК »);
• №10 («ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК»);
• №15 («Уфимский ДОК – ДК УМПО – Стадион "Нефтяник"»).
Автобусы:
• №35к («ДК УМПО – Пожарное депо»);
• №51 («Уфа-АвтоВАЗ – Трикотажная фабрика»);
• №59э («Пожарное депо – БГУ»);
• №69 («Микрорайон "Белореченский" – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»);
• №74 («Уфимский ДОК – Железнодорожный вокзал – Ул. Дзержинского»);
• №208 («Уфимский ДОК – ТЭЦ-1»);
• №209 («Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – "Уфа-АвтоВАЗ" – Асфальтобетонный завод»);
• №211 («Поселок Тимашево – Кузнецовский затон»);
• №221 («Микрорайон Шакша – Колхозный рынок»)
• №225 («Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета"»);
• №249 («Асфальтобетонный завод – Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский"»);
• №258 («Мкр. "Серебряный ручей" – Мкр. "Яркий" – Уфимский ДОК»);
• №288 («Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Максимовка»).
Комментарии (0)