В Уфе изменится схема движения транспорта на одной из улиц

Перемены коснется движения по улице Вологодской. С 20 ноября вводится одностороннее движение по каждой из проезжих частей, разделенных трамвайными путями.

В мэрии сообщают, что эта мера призвана улучшить транспортную обстановку и повысить безопасность.

Весь общественный транспорт на этом участке будет ходить иначе. В общей сложности это коснется четырех троллейбусных и 13 автобусных маршрутов.

Троллейбусы:

• №4 («Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал»);

• №9 («ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК »);

• №10 («ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК»);

• №15 («Уфимский ДОК – ДК УМПО – Стадион "Нефтяник"»).

Автобусы:

• №35к («ДК УМПО – Пожарное депо»);

• №51 («Уфа-АвтоВАЗ – Трикотажная фабрика»);

• №59э («Пожарное депо – БГУ»);

• №69 («Микрорайон "Белореченский" – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»);

• №74 («Уфимский ДОК – Железнодорожный вокзал – Ул. Дзержинского»);

• №208 («Уфимский ДОК – ТЭЦ-1»);

• №209 («Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – "Уфа-АвтоВАЗ" – Асфальтобетонный завод»);

• №211 («Поселок Тимашево – Кузнецовский затон»);

• №221 («Микрорайон Шакша – Колхозный рынок»)

• №225 («Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета"»);

• №249 («Асфальтобетонный завод – Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский"»);

• №258 («Мкр. "Серебряный ручей" – Мкр. "Яркий" – Уфимский ДОК»);

• №288 («Оздоровительный комплекс "Сипайловский" – Максимовка»).