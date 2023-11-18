В Уфе до сих пор не нашли подрядчика на благоустройство улицы Октябрьской революции

В октябре прошлого года был заключен контракт на выполнение работ по первому этапу реконструкции на сумму 980,43 млн рублей.

В 2023 администрация разместила тендер на выполнение работ по второму этапу, торги выиграла тюменская компания, но УФАС отменила результат конкурса, посчитав, что мэрия намерено включила в контракт дополнительные работы для ограничения конкуренции.

При второй попытке организовать конкурс желающих принять участие не нашлось.

Теперь мэрия опубликовала тендер в третий раз. Подрядчика планируют выбрать к началу декабря, от него требуется провести демонтажные работы и озеленение, установить систему водоотведения и малые архитектурные формы. Работы должны завершиться к ноябрю 2025 года.