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В Уфе до сих пор не нашли подрядчика на благоустройство улицы Октябрьской революции

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Масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. На второй этап работ мэрия готова выделить почти 520 млн рублей.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В октябре прошлого года был заключен контракт на выполнение работ по первому этапу реконструкции на сумму 980,43 млн рублей.

В 2023 администрация разместила тендер на выполнение работ по второму этапу, торги выиграла тюменская компания, но УФАС отменила результат конкурса, посчитав, что мэрия намерено включила в контракт дополнительные работы для ограничения конкуренции.

При второй попытке организовать конкурс желающих принять участие не нашлось.

Теперь мэрия опубликовала тендер в третий раз. Подрядчика планируют выбрать к началу декабря, от него требуется провести демонтажные работы и озеленение, установить систему водоотведения и малые архитектурные формы. Работы должны завершиться к ноябрю 2025 года.

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