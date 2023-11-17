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В Уфе полностью перекроют Шакшинский мост

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Очередное перекрытие многострадального моста у поселка Шакша запланировано на выходной день. Каждый такой случай практически полностью парализует движение в той части города.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы сообщает о том, что мост перекроют полностью:

с 23.00 19 ноября до 1.00 20 ноября;

20 ноября – с 2.00 до 4.00.

Перекрытие связано с монтажом балок пролетного строения.

В эти периоды будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Речная навигация на этом участке завершилась 15 ноября.

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