В Уфе полностью перекроют Шакшинский мост

Администрация Уфы сообщает о том, что мост перекроют полностью:

с 23.00 19 ноября до 1.00 20 ноября;

20 ноября – с 2.00 до 4.00.

Перекрытие связано с монтажом балок пролетного строения.

В эти периоды будет доступна одна полоса проезжей части моста, но только для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Речная навигация на этом участке завершилась 15 ноября.