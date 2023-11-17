В Уфе установили первую живую елку

Специалисты службы по благоустройству спилили 23-метровую ель на площадке, где планируют строить детсад.

Ее перевезли и установили на площади в парке «Волна» в Ленинском районе.

Новогоднюю гостью встретили Дед Мороз и Снегурочка.

«В этом году в парке "Волна" мы планируем сделать входную группу из световых лучей, а также дополнительно пустить "бегущую" иллюминацию к самой елке. Обязательно поставим полюбившуюся многим иллюминацию в виде цифр года 2024. В целом в парке в эти новогодние праздники будет больше световых элементов», – прокомментировал глава района Олег Котов.