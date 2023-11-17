ГИБДД 17-18 ноября проведет массовые проверки водителей в Уфе

Рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены «на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также перевозящих детей с нарушениями требований.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 31 ДТП, в двух из них пострадали два человека, в том числе ребенок. Задержано шесть водителей в нетрезвом состоянии.