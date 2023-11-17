Мэр Уфы одобрил проект бюджета города

В Горсовет внесен главный финансовый документ города – проект бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Фото: администрация Уфы
Документ насчитывает более 700 листов.
Планируемые доходы и расходы на 2024 год составят почти 45 млрд рублей. При этом в проекте не заложен дефицит бюджета на весь период.
Обычно дефицит специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.
Основные статьи расходов в проекте – обеспечение социальной сферы, благоустройство территории города, ремонт и строительство дорог.
Ранее мы писали о том, что дефицит бюджета Башкортостана в 2024 году составит 10 млрд рублей.
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