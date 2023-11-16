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В Башкортостане нарушения ПДД фиксируют специальные комплексы «Оракул-инсайт»

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Многофункциональные комплексы «Оракул-инсайт» могут выявлять нарушения водителей в движении.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Комплексы установлены в автомобилях Центра организации дорожного движения, которые курсируют по всей территории республики.

Благодаря нейронному распознавателю прибор в реальном времени распознает знаки в попутных и встречных транспортных потоках. Комплексы измеряют скорость движения в потоке в автоматическом режиме.

Как сообщает региональный Минтранс, за последнее время их количество увеличили в два раза – до 32 единиц.

Штраф с такого устройства можно получить, просто проехав мимо с превышением скорости. Работают они и в припаркованном состоянии.

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