В Башкортостане нарушения ПДД фиксируют специальные комплексы «Оракул-инсайт»

Многофункциональные комплексы «Оракул-инсайт» могут выявлять нарушения водителей в движении.
Фото: Минтранс Башкортостана
Комплексы установлены в автомобилях Центра организации дорожного движения, которые курсируют по всей территории республики.
Благодаря нейронному распознавателю прибор в реальном времени распознает знаки в попутных и встречных транспортных потоках. Комплексы измеряют скорость движения в потоке в автоматическом режиме.
Как сообщает региональный Минтранс, за последнее время их количество увеличили в два раза – до 32 единиц.
Штраф с такого устройства можно получить, просто проехав мимо с превышением скорости. Работают они и в припаркованном состоянии.
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