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Аэропорт «Уфа» назвали одним из самых популярных в России

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Издание «Ведомости. Туризм» на основании оценок и отзывов россиян, которые они оставляют на «Яндексе», составило рейтинг аэропортов по самым популярным туристическим направлениям.

Фото: Аэропорт «Уфа»

Фото: Аэропорт «Уфа»

В рейтинге уфимский и казанский аэропорты набрали по 9,3 балла и занимают 7-8 строчки.

Выше – только аэропорт имени В.И. Севастьянова (Сочи, 9,4 балла), «Домодедово» (Москва, 9,6 балла), «Пулково» (Санкт-Петербург, 9,9 балла), «Внуково» (Москва, 10,2 балла), «Кольцово» (Екатеринбург, 10,9 балла) и «Стригино» (Нижний Новгород, 11,2 балла).

23 октября уфимский аэропорт достиг показателя в 4 000 000 пассажиров. Знаковое событие состоялось на два месяца раньше, чем в прошлом году. Тогда в аэропорту «Уфа» четырехмиллионного пассажира чествовали 24 декабря.

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