В Башкортостане могут запретить продажу разливных напитков в магазинах

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла законопроект о внесении правок в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом предлагается:

– позволить субъектам ограничивать время розничной продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах;

– разрешить продажу пива (а также сидра, пуаре, медовухи и так далее) на розлив только в ресторанах, барах, кафе и буфетах;

– запретить заведениям продажу этих напитков на вынос, то есть работать в формате «бар-магазин».