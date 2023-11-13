В Башкортостане могут запретить продажу разливных напитков в магазинах

Власти придумали очередной радикальный метод борьбы с так называемыми «наливайками» – маленькими магазинами, которые под видом баров продают пиво и сидр на розлив круглосуточно.
Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла законопроект о внесении правок в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции.
Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Законопроектом предлагается:
– позволить субъектам ограничивать время розничной продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах;
– разрешить продажу пива (а также сидра, пуаре, медовухи и так далее) на розлив только в ресторанах, барах, кафе и буфетах;
– запретить заведениям продажу этих напитков на вынос, то есть работать в формате «бар-магазин».
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