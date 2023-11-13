В Башкортостане за неделю резко подорожали огурцы и помидоры

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (17%), помидоры (10,5%) и яйца (5,3%%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на фруктовые детские консервы (2,7%), капусту (2,6%), полукопченую колбасу (2,4%) и пшено (2,1%).

Цены на помидоры, огурцы и яйца растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели макароны (2%), свекла (1,9%) и картофель (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.