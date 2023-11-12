В Уфе установят третье колесо обозрения

О каком именно парке идет речь – министр не уточнил. Известно, что компания поставит в Уфу колесо обозрения и цепочную карусель.

Известно, что «Феррис Вил» устанавливала аттракционы в Казани, в том числе 65-метровое колесо обозрения, а также в Набережных Челнах и Абхазии.

В 2021 году колесо обозрения возле ТРК «Иремель» было выставлено на продажу за 67,5 млн рублей. Это самый высокий аттракцион в городе (58 метров), его запуск состоялся в 2015 году.

Ранее мы писали о том, что в Уфе может появиться башня кругового обзора за 150 млн рублей. Это проект екатеринбургской группы компаний «Пять звезд», которая уже строила колеса обозрения в Уфе.