В Уфе установят третье колесо обозрения

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил о том, что столичная компания «Феррис Вил» поставит новые аттракционы для одного из уфимских парков.
О каком именно парке идет речь – министр не уточнил. Известно, что компания поставит в Уфу колесо обозрения и цепочную карусель.
Известно, что «Феррис Вил» устанавливала аттракционы в Казани, в том числе 65-метровое колесо обозрения, а также в Набережных Челнах и Абхазии.
В 2021 году колесо обозрения возле ТРК «Иремель» было выставлено на продажу за 67,5 млн рублей. Это самый высокий аттракцион в городе (58 метров), его запуск состоялся в 2015 году.
Ранее мы писали о том, что в Уфе может появиться башня кругового обзора за 150 млн рублей. Это проект екатеринбургской группы компаний «Пять звезд», которая уже строила колеса обозрения в Уфе.
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