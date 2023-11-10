В Уфе за 54 млн рублей отремонтируют участок Набережной

Тендер опубликован на сайт Госзакупок, победителя выберут 21 ноября.

На ремонт участка Современников до Маршала Жукова мэрия готова потратить до 54,05 млн рублей. Большую часть денег выделили из республиканского бюджета.

Подрядчику предстоит заменить асфальт и бордюры, обновить тротуары, установить люки и нанести разметку.

Работы должны начаться 20 мая и завершиться к 16 сентября 2024 года.