В Уфе в октябре подорожали квартиры на вторичном рынке

Из 70 исследованных городов с сентября вторичное жилье подешевело только в Кирове, и то на 0,1%.

Больше всего квадратный метр вторички подорожал в Махачкале (+14,9%), Магнитогорске (+14,7 %) и Чебоксарах (+11,8%).

В среднем по стране – на 4,2%, до 107 361 рубля. За год, с октября 2022 года, рост составил 12%.

Средняя цена лота выросла везде, кроме Московской области (-1%), а в Краснодаре она за месяц не изменилась.

Самый же сильный рост продемонстрировали Чебоксары (+14,3%), Магнитогорск (+13,7%) и Челябинск (+12,3%).

В целом вторичные квартиры в октябре выросли в цене на 3,5%, до 5 730 083 рублей. За 12 месяцев средний лот подорожал на 13,1%.

Уфа в рейтинге по средней стоимости «квадрата» вторичного жилья занимает 22 строчку: за месяц он подорожал на 4,1%, до 110 148 рублей.

Средняя цена такой квартиры теперь составляет 5 758 421 рубль, что на 2,5% больше, чем месяцем ранее.