Радий Хабиров назвал условия при составлении бюджета «сложными»

«Несмотря на сложные условия с бюджетом, сформировали расходы на благоустройство и сферу ЖКХ. Могу сказать, что мы все-таки нашли возможность продолжать строить парки в республике, благоустраивать дворы, ремонтировать подъезды, инженерную инфраструктуру.

Заложили в бюджет на следующий год существенные средства на ремонт крыш в малоэтажных многоквартирных домах – 430 млн рублей вместо 100 млн рублей, которые планировали ранее. Потому что о каком ремонте дома можно вести речь, если течет крыша? Эти средства позволят нам привести в порядок кровли более чем в 100 домах в 59 муниципалитетах республики.

Всего за два года действия этой программы мы отремонтировали 62 крыши. Постараемся, чтобы в ближайшие годы прохудившихся крыш в Башкортостане не было», – сообщил Радий Хабиров.