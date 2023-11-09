В Уфу прибудет поезд Деда Мороза

На Куйбышевской железной дороге предусмотрена остановка поезда Деда Мороза в Уфе 19 декабря.

В этом году в составе поезда будет 20 вагонов (в прошлом было 19), в том числе:

– «вагон-приемная» Деда Мороза;

– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;

– «вагон-сцена»;

– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;

– «вагон-лавка» с северными сувенирами;

– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;

– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

В 2022 году ресторан и лавки можно было посетить бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.

Сразу после прибытия и перед отъездом Дед Мороз и Снегурочка выходили на перрон.

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