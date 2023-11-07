Радий Хабиров рассказал о планах по закупке новых автобусов для «Башавтотранса»

«Второго ноября мы передали "Башавтотрансу" 20 новых туристических автобусов.

На данный момент, получается, "Башавтотранс" оперирует 51 или 52 такими автобусами, они выполняют функции и туристических и заказных на больших форумных мероприятиях. Сейчас они также будут осуществлять междугородние перевозки.

На этом не остановимся, в следующем году еще какую-то закупку сделаем. Надо еще 30-50 автобусов, и тогда мы угомонимся», – сказал Радий Хабиров.