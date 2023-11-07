Радий Хабиров рассказал о планах по закупке новых автобусов для «Башавтотранса»

Седьмого ноября на совещании в правительстве республики обсудили развитие автопарка государственного перевозчика «Башавтотранса».
Фото опубликовал Радий Хабиров
«Второго ноября мы передали "Башавтотрансу" 20 новых туристических автобусов.
На данный момент, получается, "Башавтотранс" оперирует 51 или 52 такими автобусами, они выполняют функции и туристических и заказных на больших форумных мероприятиях. Сейчас они также будут осуществлять междугородние перевозки.
На этом не остановимся, в следующем году еще какую-то закупку сделаем. Надо еще 30-50 автобусов, и тогда мы угомонимся», – сказал Радий Хабиров.
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