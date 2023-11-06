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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с шестого по 12 ноября 2023 года.

7 ноября

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Новгородская – 1, 1б, 3, 5, 13, 17.

СНТ «Яблонька» – 8, 20, 24, 28, 29, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 65, 77.

7-8 ноября

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 седьмого ноября до 9.00 восьмого ноября:

Заки Валиди – 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 64, 64/1, 66.

Проспект Салавата Юлаева – 3.

Тукаева – 39, 55.

8 ноября

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Зенцова – 47, 47а.

9 ноября

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Таллинская – 6, 7.

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