В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с шестого по 12 ноября 2023 года.
7 ноября
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Новгородская – 1, 1б, 3, 5, 13, 17.
СНТ «Яблонька» – 8, 20, 24, 28, 29, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 65, 77.
7-8 ноября
Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 седьмого ноября до 9.00 восьмого ноября:
Заки Валиди – 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 64, 64/1, 66.
Проспект Салавата Юлаева – 3.
Тукаева – 39, 55.
8 ноября
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Зенцова – 47, 47а.
9 ноября
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Таллинская – 6, 7.
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