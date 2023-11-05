Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 6-10 ноября

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет пасмурной и дождливой, солнце заглянет в гости только в понедельник и вторник.

Понедельник, 6 ноября: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -+3°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 7 ноября: до +9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +4°, дождь.

Среда, 8 ноября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +4°, временами небольшой дождь.

Четверг, 9 ноября: до +4°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +3°, небольшой дождь.

Пятница, 10 ноября: до +6°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +1°, без осадков.