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Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 6-10 ноября

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Ноябрь в этом году порадовал уфимцев несколькими солнечными деньками, и даже был установлен температурный рекорд, но скоро приятные погодные сюрпризы закончатся.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет пасмурной и дождливой, солнце заглянет в гости только в понедельник и вторник.

Понедельник, 6 ноября: до +7°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -+3°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 7 ноября: до +9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +4°, дождь.

Среда, 8 ноября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +4°, временами небольшой дождь.

Четверг, 9 ноября: до +4°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +3°, небольшой дождь.

Пятница, 10 ноября: до +6°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +1°, без осадков.

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