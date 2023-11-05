Космический корабль и башкирский национальный костюм: как выглядит стенд Башкортостана на выставке «Россия»

Впечатлениями от посещения выставки и фотографиями стенда республики поделился министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

«Такой масштабной выставки не было еще никогда. Впечатляет, удивляет, вдохновляет! Это сложно передать словами, это нужно просто увидеть. Каждый стенд – как портал в новый регион, рассказывает о достижениях и планах через самые современные технологии и креативные решения.

У выставки "Россия" высокая миссия. Здесь мы все вместе изучаем и познаем нашу великую страну. Выставка бесплатна для всех и будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Обязательно побывайте здесь, если будете в Москве», – написал Афзалов в соцсетях.