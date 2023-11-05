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Космический корабль и башкирский национальный костюм: как выглядит стенд Башкортостана на выставке «Россия»

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Международная выставка-форум «Россия», которая проходит сейчас в московском ВДНХ, бьет все рекорды посещаемости: только за первый день ее посетили более 190 тыс. человек.

Впечатлениями от посещения выставки и фотографиями стенда республики поделился министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

«Такой масштабной выставки не было еще никогда. Впечатляет, удивляет, вдохновляет! Это сложно передать словами, это нужно просто увидеть. Каждый стенд – как портал в новый регион, рассказывает о достижениях и планах через самые современные технологии и креативные решения.

У выставки "Россия" высокая миссия. Здесь мы все вместе изучаем и познаем нашу великую страну. Выставка бесплатна для всех и будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Обязательно побывайте здесь, если будете в Москве», – написал Афзалов в соцсетях.

Экспозиция Башкортостана размещена на футуристическом стенде в виде космического аппарата, приземлившегося на ВХНД. Этот стенд – один из самых высокотехнологичных и единственный из всех полностью напечатан на 3D-принтере.

По итогам опроса РИА «ФедералПресс» космолет возглавил Топ-5 лучших форума, посетители называют его «грандиозным», «монументальным», «поражающим воображение».

«Очень неожиданный стенд Башкортостана. Подумал, что увижу бурзянскую пчелу и кумыс, а тут космический корабль. Это устремление Башкортостана в будущее», – цитирует министр журналиста Первого канала Антона Верницкого в своем посте.

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