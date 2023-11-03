В Башкортостане продолжают расти цены на помидоры, дешевеют другие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (4,8%), вареная колбаса (4%) и яйца (3,8%%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на огурцы (2,1%), молоко (1,4%) и овощные детские консервы (1,3%).

Цены на помидоры растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели полукопченая колбаса (4%), маргарин (2,6%) и лук (2,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.