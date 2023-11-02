В Уфе износ теплосетей составляет около 70%

«Износ теплосетей в городе около 70%. Ежегодно МУП УИС стремится к тому, чтобы заменить и отремонтировать как можно больше километров. Только в этом году в Уфе было отремонтировано, построено, реконструировано порядка 8,5 погонных километров», – говорится в комментарии организации.

31 октября было обнаружено повреждение на магистральном трубопроводе по улице Якуба Коласа в Демском районе. Для его устроения пришлось отключить воду у всех потребителей, подключенных к котельной №1.

Утром первого ноября водоснабжение включили, потребовалось еще некоторое время, чтобы выйти на температурный режим.