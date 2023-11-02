18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе износ теплосетей составляет около 70%

Поделиться:

Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» сообщает о плачевном состоянии тепловых сетей в городе.

Фото: МУП УИС

«Износ теплосетей в городе около 70%. Ежегодно МУП УИС стремится к тому, чтобы заменить и отремонтировать как можно больше километров. Только в этом году в Уфе было отремонтировано, построено, реконструировано порядка 8,5 погонных километров», – говорится в комментарии организации.

31 октября было обнаружено повреждение на магистральном трубопроводе по улице Якуба Коласа в Демском районе. Для его устроения пришлось отключить воду у всех потребителей, подключенных к котельной №1.

Утром первого ноября водоснабжение включили, потребовалось еще некоторое время, чтобы выйти на температурный режим.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: