«Башавтотранс» получил 20 новых автобусов Yutong

В автопарке «Башавтотранса» уже было 32 таких автобуса и, по словам главы региона, жители их хвалят.

«В следующем году нас ждет много крупных мероприятий – форум "Россия – спортивная держава", 450-летие Уфы. В Башкортостан приедут гости из других регионов и из-за рубежа, и эти автобусы мы обязательно задействуем.

Мы продолжаем большую работу по обновлению автопарка "Башавтотранса". Будем и дальше закупать автобусы разного класса. Уделяем внимание и кадровым вопросам, повышению зарплаты водителей, условиям труда.

Сегодня посмотрели общежитие, которое построили для сотрудников нашего перевозчика. Чисто, хорошо, ничего лишнего. Это тоже важная часть нашей транспортной реформы – создавать такие условия, чтобы люди хотели здесь работать. Двигаемся дальше», – написал Радий Хабиров в соцсетях.