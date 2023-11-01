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Башкортостан занял 4 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

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Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам сентября 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.

Средняя цена на бензин по стране в целом в сентябре 2023 года составила 55,86 рубля за литр (+1,17 рубля за месяц). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 68,49 рубля за литр (+1,73 рубля).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: например, в лидере антирейтинга Сахалинской области он стоит в среднем 68,79 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Татарстане – 51,61 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу сентября цена поднялась до 52,1 рубля за литр, но позиция улучшилась до четвертой.

Дешевле только в Курганской области (52,03 рубля), Алтайском крае (51,64 рубля) и уже упомянутом Татарстане.

При этом республика впервые поднялась и в топ-10 регионов с дешевым дизельным топливом: при стоимости 61,02 рубля Башкортостан занимает седьмую позицию. Самое дешевое дизельное топливо – тоже в Татарстане (59,8 рубля).

В Башкортостане цены на бензин «заморозили» с начала октября

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