Башкортостан занял 4 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в сентябре 2023 года составила 55,86 рубля за литр (+1,17 рубля за месяц). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 68,49 рубля за литр (+1,73 рубля).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: например, в лидере антирейтинга Сахалинской области он стоит в среднем 68,79 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Татарстане – 51,61 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу сентября цена поднялась до 52,1 рубля за литр, но позиция улучшилась до четвертой.

Дешевле только в Курганской области (52,03 рубля), Алтайском крае (51,64 рубля) и уже упомянутом Татарстане.

При этом республика впервые поднялась и в топ-10 регионов с дешевым дизельным топливом: при стоимости 61,02 рубля Башкортостан занимает седьмую позицию. Самое дешевое дизельное топливо – тоже в Татарстане (59,8 рубля).