Дефицит бюджета Башкортостана в 2024 году составит 10 млрд рублей

Основные параметры бюджета на 2024 год:

– доходы – 289 млрд рублей;

– расходы – около 299 млрд рублей;

– дефицит – 10 млрд рублей;

– источники финансирования дефицита определены.

Небольшой дефицит бюджета – это нормально. При эффективной бюджетной политике он всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.

После рассмотрения в президиуме работа над документом начнется в профильных комитетах. Как ожидается, законопроект будет подготовлен к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце ноября.