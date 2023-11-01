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Дефицит бюджета Башкортостана в 2024 году составит 10 млрд рублей

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В Госсобрание внесен проект бюджета республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Завтра, второго ноября, пакет бюджетных документов пройдет предварительное рассмотрение на заседании президиума.

Фото: Госсобрание Башкортостана

Основные параметры бюджета на 2024 год:

– доходы – 289 млрд рублей;

– расходы – около 299 млрд рублей;

– дефицит – 10 млрд рублей;

– источники финансирования дефицита определены.

Небольшой дефицит бюджета – это нормально. При эффективной бюджетной политике он всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.

После рассмотрения в президиуме работа над документом начнется в профильных комитетах. Как ожидается, законопроект будет подготовлен к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце ноября.

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