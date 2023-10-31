Квартал в уфимской Черниковке застроят за 3,8 млрд рублей

Площадь территории под застройку составляет 40,9 тыс. кв. м.

Застройщики, участвующие в торгах, должны быть готовы потратить на развитие территории не менее 3,8 млрд рублей.

За право заключить контракт придется заплатить администрации города почти 1,3 млн рублей.

Также от участников конкурса требуется наличие собственности в Уфе общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м для расселения аварийных домов и наличие почти 180 млн рублей на счетах для выплаты компенсаций.

Как ожидается, в этом квартале застройщик сможет возвести несколько 26-этажных жилых домов.