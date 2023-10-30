18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Парламент Башкортостана принял закон, усиливающий контроль за оборотом сидра и пива

Поделиться:

О необходимости внесения изменений в правила регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции парламентарии заговорили ранее в 2023 году, после скандала с напитком «Мистер сидр».

Сегодня, 30 октября, пресс-служба регионального парламента сообщила о том, что депутаты приняли закон , усиливающий государственный контроль за оборотом сидра и пива.

Теперь контролировать соблюдение организациями и предпринимателями обязательных требований к маркировке и к представлению сведений об обороте такой продукции будут региональные органы.

В Госсобрании считают, что более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта.

Кроме того, производством сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре.

При включении организации в реестр будет проводиться плановая выездная проверка предприятия, в ходе которой должно быть подтверждено наличие основного технологического оборудования.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: