Парламент Башкортостана принял закон, усиливающий контроль за оборотом сидра и пива

О необходимости внесения изменений в правила регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции парламентарии заговорили ранее в 2023 году, после скандала с напитком «Мистер сидр».
Сегодня, 30 октября, пресс-служба регионального парламента сообщила о том, что депутаты приняли закон , усиливающий государственный контроль за оборотом сидра и пива.
Теперь контролировать соблюдение организациями и предпринимателями обязательных требований к маркировке и к представлению сведений об обороте такой продукции будут региональные органы.
В Госсобрании считают, что более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта.
Кроме того, производством сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре.
При включении организации в реестр будет проводиться плановая выездная проверка предприятия, в ходе которой должно быть подтверждено наличие основного технологического оборудования.
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