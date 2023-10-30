Парламент Башкортостана принял закон, усиливающий контроль за оборотом сидра и пива

Сегодня, 30 октября, пресс-служба регионального парламента сообщила о том, что депутаты приняли закон , усиливающий государственный контроль за оборотом сидра и пива.

Теперь контролировать соблюдение организациями и предпринимателями обязательных требований к маркировке и к представлению сведений об обороте такой продукции будут региональные органы.

В Госсобрании считают, что более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения на республиканский рынок алкогольного контрафакта.

Кроме того, производством сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре.

При включении организации в реестр будет проводиться плановая выездная проверка предприятия, в ходе которой должно быть подтверждено наличие основного технологического оборудования.