В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому обязательный выходной переносится на понедельник и нерабочими будут дни четвертого, пятого и шестого ноября. В эту пятницу, третьего ноября, вы сможете отправиться домой на час раньше.

Соответственно, следующая рабочая неделя сократится до четырех дней (с седьмого по 10 ноября включительно).

Это единственный внеплановый выходной в ноябре и декабре – следующие длинные выходные будут уже в 2024 году.