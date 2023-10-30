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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

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Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Напоминаем о том, когда жители республики будут отдыхать по случаю этого праздника.

В этом году День народного единства выпадает на субботу, поэтому обязательный выходной переносится на понедельник и нерабочими будут дни четвертого, пятого и шестого ноября. В эту пятницу, третьего ноября, вы сможете отправиться домой на час раньше.

Соответственно, следующая рабочая неделя сократится до четырех дней (с седьмого по 10 ноября включительно).

Это единственный внеплановый выходной в ноябре и декабре – следующие длинные выходные будут уже в 2024 году.

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