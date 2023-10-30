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В Башкортостане в 2023 году благоустроили 206 дворов

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Глава республики Радий Хабиров рассказал о том, как проходит реализация программы «Башкирские дворики». В этом году она охватила сотни дворовых территорий по всему региону.

Фото опубликовал Радий Хабиров в соцсетях

Всего в 2023 году в рамках программы планировали благоустроить 206 дворов в 30 муниципалитетах, и сегодня, 30 октября, Радий Хабиров сообщил о том, что на каждом из этих объектов работы уже завершены.

Бюджет программы на этот год был увеличен на 200 млн рублей и составил 1,272 млрд рублей. 12 млн рублей из них вложили сами собственники, это важное условие участия в «Башкирских двориках».

Всего благоустройство в этом году затронуло территорию 246 многоквартирных домов, в них живут почти 50 тыс. человек.

Было создано 4550 парковочных мест, установили 152 детских и спортивных площадки, 84 площадки ТКО. Уже строятся планы на 2024 год.

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