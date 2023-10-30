Башкортостан получит 100,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

Об этом говорится в распоряжении за подписью Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства России.

На создание и модернизацию региональных эндокринологических центров правительство потратит более 2,3 млрд рублей, из них 63,9 млн рублей выделят Башкортостану.

На переоснащение медицинских организаций республика получит в этом году еще 36,8 млн рублей. Всего по стране на эти цели выделят почти 1,4 млрд рублей.