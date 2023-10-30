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Башкортостан получит 100,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

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В текущем году регионы России получат более 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.

Об этом говорится в распоряжении за подписью Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства России.

На создание и модернизацию региональных эндокринологических центров правительство потратит более 2,3 млрд рублей, из них 63,9 млн рублей выделят Башкортостану.

На переоснащение медицинских организаций республика получит в этом году еще 36,8 млн рублей. Всего по стране на эти цели выделят почти 1,4 млрд рублей.

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