Башкортостан получит 100,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

В текущем году регионы России получат более 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.
Об этом говорится в распоряжении за подписью Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства России.
На создание и модернизацию региональных эндокринологических центров правительство потратит более 2,3 млрд рублей, из них 63,9 млн рублей выделят Башкортостану.
На переоснащение медицинских организаций республика получит в этом году еще 36,8 млн рублей. Всего по стране на эти цели выделят почти 1,4 млрд рублей.
Комментарии (0)