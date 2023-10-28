В Уфе со второй попытки открыли для проезда участок улицы Октябрьской революции

Первоначально планировали открыть участок от Новомостовой до Цюрупы 25 октября, но в тот день завершить работы не позволила погода.

Открытие перенесли на конец недели, и сегодня, 28 октября, мэрия объявила о том, что он доступен для проезда.

По словам дорожников, это позволит разгрузить движение по Цюрупы и проспекту Салавата Юлаева в районе Заки Валиди.

Сама реконструкция улицы Октябрьской революции еще не завершена: продолжатся работы, не влияющие на автомобильный поток. В будущем возможны локальные перекрытия движения.

Две недели назад открыли участок протяженностью 540 метров – от Воровского до Новомостовой.

Улицу Октябрьской революции реконструируют к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, после чего она должна стать своеобразным «Уфимским Арбатом».

По итогам работ с обеих сторон улицы тротуары расширятся до 4,5 метров, появятся велосипедные дорожки.