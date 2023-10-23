Три фуры и Lada Kalina столкнулись на трассе под Уфой

Прокуратура Башкортостана взяла под свой контроль процесс установления всех обстоятельств ДТП на трассе в Кушнаренковском районе.
Фото: прокуратура Башкортостана
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по предварительным данным, сегодня, 23 октября, около 16.00 на 1252 км дороги М7 «Волга» столкнулись три грузовых автомобиля и Lada Kalina.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковой машины от полученных травм скончались на месте происшествия.
Другие подробности пока неизвестны. К месту ДТП выехал прокурор Кушнаренковского района Артур Галеев.
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