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В Уфе закрыли большинство паромных переправ

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Сезон пассажирской навигации подходит к концу. В этом году он продлился шесть месяцев.

Фото: администрация Уфы

Сегодня, 23 октября, администрация Уфы сообщила о том, что большинство паромных переправ в городе прекращает работу;

– «ДОК грузопассажирская»;

– «Сипайлово»;

– «Трамплин»;

– «Дудкино»;

– «Козарез»;

– «Князево»;

– внутригородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс».

Останутся открытыми только переправы «Князево» и «ДОК грузопассажирская» – из-за реконструкции Шакшинского моста их работа продлена до первого ноября 2023 года.

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