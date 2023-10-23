В Уфе закрыли большинство паромных переправ

Сезон пассажирской навигации подходит к концу. В этом году он продлился шесть месяцев.
Фото: администрация Уфы
Сегодня, 23 октября, администрация Уфы сообщила о том, что большинство паромных переправ в городе прекращает работу;
– «ДОК грузопассажирская»;
– «Сипайлово»;
– «Трамплин»;
– «Дудкино»;
– «Козарез»;
– «Князево»;
– внутригородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс».
Останутся открытыми только переправы «Князево» и «ДОК грузопассажирская» – из-за реконструкции Шакшинского моста их работа продлена до первого ноября 2023 года.
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