В Уфе закрыли большинство паромных переправ

Сегодня, 23 октября, администрация Уфы сообщила о том, что большинство паромных переправ в городе прекращает работу;

– «ДОК грузопассажирская»;

– «Сипайлово»;

– «Трамплин»;

– «Дудкино»;

– «Козарез»;

– «Князево»;

– внутригородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс».

Останутся открытыми только переправы «Князево» и «ДОК грузопассажирская» – из-за реконструкции Шакшинского моста их работа продлена до первого ноября 2023 года.