Парламент Башкортостана займется борьбой с телефонными мошенниками

Только за первую половину 2023 года уфимцы перечислили мошенникам более 600 млн рублей.

В Госсобрании республики решили создать рабочую группу по вопросам противодействия телефонному мошенничеству. Об этом сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

«Масштабы телефонного мошенничества и преступлений в IT-сфере вызывают серьезную обеспокоенность. Разъяснительная работа не оказала сколько-нибудь заметного влияния. По данным МВД по республике, за восемь месяцев было зарегистрировано 12 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб был причинен девяти тысячам граждан – в сумме это свыше 1,7 млрд рублей. В среднем граждане каждый месяц переводят злоумышленникам около 50 млн рублей», – сказал Толкачев.

Председатель Госсобрания отметил также, что чаще всего преступления совершаются с территорий недружественных стран – в первую очередь из Украины, впоследствии выманенные обманом деньги идут на финансирование терактов и диверсий на территории России.

«Нам необходимо детально разобраться в механизмах и продумать комплекс мер для противодействия этому злу. Сделать это можно только в формате межведомственного взаимодействия, с привлечением экспертов из IT-сферы и правоохранительных органов. Выработкой предложений займется парламентская рабочая группа», – добавил Толкачев.