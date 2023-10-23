Валерий Олейник возглавил Совет общественной безопасности Башкортостана

Указом от 23 октября Валерий Олейник назначен главой Совета общественной безопасности Башкортостана. Ранее он возглавлял аппарат республиканского Совбеза.

«Валерия Станиславовича вы все знаете, он уже более двух с половиной лет выполняет, по сути, эту работу.

Человек с большим опытом, с авторитетом. Задачи вам понятны и, безусловно, это назначение очень ответственное для вас должно быть. Так же продолжайте с удвоенной энергией работать», – сказал глава региона.