Валерий Олейник возглавил Совет общественной безопасности Башкортостана

О новом кадровом назначении глава Башкортостана Радий Хабиров объявил сегодня, 23 октября, на совещании в правительстве республики.
Указом от 23 октября Валерий Олейник назначен главой Совета общественной безопасности Башкортостана. Ранее он возглавлял аппарат республиканского Совбеза.
«Валерия Станиславовича вы все знаете, он уже более двух с половиной лет выполняет, по сути, эту работу.
Человек с большим опытом, с авторитетом. Задачи вам понятны и, безусловно, это назначение очень ответственное для вас должно быть. Так же продолжайте с удвоенной энергией работать», – сказал глава региона.
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