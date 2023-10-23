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Валерий Олейник возглавил Совет общественной безопасности Башкортостана

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О новом кадровом назначении глава Башкортостана Радий Хабиров объявил сегодня, 23 октября, на совещании в правительстве республики.

Указом от 23 октября Валерий Олейник назначен главой Совета общественной безопасности Башкортостана. Ранее он возглавлял аппарат республиканского Совбеза.

«Валерия Станиславовича вы все знаете, он уже более двух с половиной лет выполняет, по сути, эту работу.

Человек с большим опытом, с авторитетом. Задачи вам понятны и, безусловно, это назначение очень ответственное для вас должно быть. Так же продолжайте с удвоенной энергией работать», – сказал глава региона.

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