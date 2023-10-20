Почти четверть внешнеторгового оборота Башкортостана приходится на Китай

По словам премьер-министра, на пленарной сессии председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что вопреки всем вызовам и давлению Запада, Россия продолжает развиваться.

«Башкирия входит в число наиболее активных участников внешнеэкономической деятельности, среди наших зарубежных партнеров – более 100 стран. По итогам января-августа Китай продолжает занимать первое место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 23,6%. И мы продолжаем развивать сотрудничество с китайскими партнерами.

К примеру, Башкирия нарастила экспорт кормов в КНР, отгрузив в этом году 1574 тонны продукции. В топ-10 стран-контрагентов республики по экспорту помимо Китая вошли Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Латвия, Беларусь, Киргизия, Узбекистан, Нидерланды, Иран. Кстати, в 2023 году экспорт в ОАЭ увеличился более чем в 13 раз», – сообщил Андрей Назаров.

Также глава правительства отметил, что в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» награждена компания ООО «Ураллесэкспорт» из Башкортостана.