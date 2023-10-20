За сколько лет окупается «вторичка» в Уфе, если сдавать ее в аренду?

Особенности исследования: рассматривались только квартиры на вторичном рынке, купленные без ипотеки. При этом не учитывались многие факторы, влияющие на фактическую доходность: время простоя квартиры по тем или иным причинам, расходы на ремонт и мебель, коммунальные платежи, комиссия риэлтора, плата за продвижение объявления, налоги и так далее, так что реальная доходность будет еще ниже.

Исследование показало, что самые выгодные квартиры находятся в Астрахани – там покупная цена на вторичном рынке сравнительно невелика, а арендная ставка достаточна, чтобы обеспечить целых 8% годовых доходности. Окупится такая квартира за 12,5 лет.

Следом по уровню доходности идут Магнитогорск и Нижний Тагил, где доходность составляет 7,6%, а окупаются квартиры за 13,2 года.

В среднем по всем городам квартира вторичного рынка, купленная для сдачи в аренду, принесет 5,5% доходности и окупится через 18,3 года.

Хуже всего ситуация в Москве (3,6%, 27,8 года), Севастополе (4,1%, 24,2 года) и Белгороде (4,3%, 23,4 года).

Уфа в этом рейтинге числится среди неблагоприятных городов, занимая 55 строчку из 70: при средней стоимости вторичного жилья 5 758 421 рубль сдача в аренду приносит в среднем 290 928 рублей в год, доходность составляет 5,1% и окупаться квартира будет 19,8 года.