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В Башкортостане предприниматель пойдет под суд за контрабанду леса на 11,5 млн рублей

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Прокуратура Башкортостана выдвинула обвинения в отношении местного индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов.

Следствие считает, что предприниматель заключил с рядом иностранных организаций девять договоров поставки пиломатериала обрезного хвойных пород.

При их исполнении подозреваемый в период с августа 2019 по декабрь 2021 года внес в таможенные декларации заведомо недостоверные сведения о заготовителе древесины.

В результате он незаконно продал за границу 1,8 тыс. кубических метров лесоматериалов общей стоимостью почти 11,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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