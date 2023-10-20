В Башкортостане предприниматель пойдет под суд за контрабанду леса на 11,5 млн рублей

Следствие считает, что предприниматель заключил с рядом иностранных организаций девять договоров поставки пиломатериала обрезного хвойных пород.

При их исполнении подозреваемый в период с августа 2019 по декабрь 2021 года внес в таможенные декларации заведомо недостоверные сведения о заготовителе древесины.

В результате он незаконно продал за границу 1,8 тыс. кубических метров лесоматериалов общей стоимостью почти 11,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.