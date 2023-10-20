В Башкортостане в выходные похолодает и выпадет снег

«Днем 21.10 и ночью 22.10 в южной половине республики ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром 22.10 в отдельных районах – налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица/. Днем 22.10 интенсивность осадков уменьшится.

23.10 по республике сохранится холодная погода с температурой ночью -2°, -7°, днем 0°, +5°, днем местами пройдет мокрый снег, сохранится гололед», – говорится в сообщении Башгидромета.

Ветер до 20 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что он может ломать сучья деревьев, идти против ветра будет очень трудно.

В Уфе, по данным Гидрометцентра России, в субботу днем будет до +5° и дождь, в воскресенье – до +2°, временами дождь со снегом.