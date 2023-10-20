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В Уфе для строительства Южного обхода изымут и снесут несколько домов

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Управление земельных и имущественных отношений Уфы опубликовало решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых строений в Кировском районе.

Снос этих домов необходим для строительства Южного обхода города, то есть новой магистрали с мостом через реку Белую в Кузнецовском затоне.

Изымут и снесут жилые и нежилые строения по следующим адресам:

– Ажурная – 29, 29а;

– Академика Курчатова – 63, 63/2;

– Корабельная – 9;

– Кузнецовский Затон – 1д, 1ж, 3б, 3в, 5а, 5б, 5г, 5д, 5 корп. д, 13а, 18, 21, 21а;

– СНТ «Дилара» – участки 22, 23;

– Цветы Башкирии – 2/3 помещение 1;

– Ясная – 23, 25.

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